У "Народному фронті" розповіли, за яких умов проголосують за Держбюджет-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ми не дозволимо більше за умови війни з Росією зривати державне оборонне замовлення. "Народний фронт" проголосує за проект бюджету, якщо ці статті будуть профінансовані грошима із загального фонду Державного бюджету. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник голови фракції "Народний фронт", голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає УНН.
"Ми не дозволимо більше за умови війни з Росією зривати державне оборонне замовлення. "Народний фронт" проголосує за проект бюджету, якщо ці статті будуть профінансовані грошима із загального фонду Державного бюджету. Це не велика сума, всього 4 мільярди гривень", – сказав нардеп.
С.Пашинський додав, що "не секрет, що депутати-мажоритарники на свої округи отримують бюджетну підтримку. Я абсолютно вважаю, що правильно буде, якщо ця бюджетна підтримка депутатів буде взята з вкрадених коштів Януковича. Це буде справедливо. Забрали вкрадене у Януковича і роздати через бюджетні програми людям. І хай тоді депутати пояснюють своїм виборцям, чому вони цього не зробили. Я, як депутат і як голова комітету, це підтримую".