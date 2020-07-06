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В Нафтогазе заявили, что Украина имеет возможность "изменить север Европы на юг"

В Нафтогазе заявили, что Украина имеет возможность "изменить север Европы на юг"

Киев  •  УНН

 • 16894 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинские разработки и новый контракт с ПАО "Газпромом" дают возможность говорить, что Украина имеет огромный потенциал использования газовых хранилищ и имеет возможность "изменить север Европы на юг". Об этом во время онлайн-дискуссии заявила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

"Те разработки, которые есть в Украине, и новый контракт с "Газпромом" дает нам возможность говорить, что Украина имеет огромный потенциал использования газовых хранилищ, и есть возможность так же изменить север Европы на юг Европы, и можно на самом деле делать так, чтобы весь этот газ с севера попадал на юг и наоборот. Это возможность, которую мы можем предложить нашим европейским коллегам. Мы считаем, что это может создать новую реальность на рынке", - сказала Зеркаль.

Так, советник председателя правления "Нафтогаза" напомнила, что сейчас европейский рынок является фрагментированным, и даже несмотря на то, что основная цель европейского рынка - иметь полную интеграцию, в частности, Польша сейчас имеет соединение только с одной из стран-соседей.

В то же время, по ее словам, в "Нафтогазе" видят Украину в будущем как "бизнес-партнера для новой гидрогеновой стратегии развития Европы".

"Мы знаем, что нам надо более подробно об этом подумать и рассмотреть возможность стать частью "Зеленого соглашения" ("Европейского зеленого соглашения" - ред.) в Украине", - добавила она.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславець рассказала, что для стабилизации рынка после подписания меморандума о "зеленой энергетике" нужно внедрение комплекса мероприятий, в том числе изменения в закон об электроэнергии и переход на механизм ПСО.

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