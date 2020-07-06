У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"

ukru
Ексклюзив
08:24 • 28355 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 75875 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 95112 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 162866 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 135244 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145365 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146958 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129094 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183120 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126230 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 102042 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 140466 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 121139 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 107530 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 107746 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 28373 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 75885 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 95119 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 79615 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 129473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103597 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104258 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122073 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138679 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136768 перегляди
Актуальне
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"

У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"

Київ • УНН

 • 16904 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Українські розробки і новий контракт з ПАТ "Газпромом" дають можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ та має можливість "змінити північ Європи на південь". Про це під час онлайн-дискусії заявила радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

"Ті розробки, які є в Україні, і новий контракт з "Газпромом" дає нам можливість говорити, що Україна має величезний потенціал використання газових сховищ, і є можливість так само змінити північ Європи на південь Європи, і можна насправді робити так, щоб весь цей газ з півночі потрапляв на південь і навпаки. Це можливість, яку ми можемо запропонувати нашим європейським колегам. Ми вважаємо, що це може створити нову реальність на ринку", - сказала Зеркаль.

Так, радниця голови правління "Нафтогазу" нагадала, що наразі європейський ринок є фрагментованим, і навіть попри те, що основна мета європейського ринку – мати повну інтеграцію, зокрема, Польща зараз має з'єднання лише з однією з країн-сусідів.

Водночас, з її слів, у "Нафтогазі" бачать Україну у майбутньому як "бізнес-партнера для нової гідрогенової стратегії розвитку Європи".

"Ми знаємо, що нам треба більш детально про це подумати і розглянути можливість стати частиною "Зеленої угоди" ("Європейської зеленої угоди" - ред.) в Україні", - додала вона.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла, що для стабілізації ринку після підписання меморандуму щодо "зеленої енергетики" потрібне запровадження комплексних заходів, зокрема зміни до закону про електроенергію та перехід на механізм ПСО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32