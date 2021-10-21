В Нафтогазе надеются, что после мая цены на газ нормализуются

НАК “Нафтогаз Украины” рассчитывает, что к маю следующего года цена на газ стабилизируется и в годовом тарифе население получит цену “голубого топлива” на приемлемом уровне.

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“Она заморожена. Это было мое предложение, когда я был и.о. министра энергетики. Если мы хотим европейские реформы, то давайте посмотрим. Подавляющее большинство контрактов — это годовая цена. Мы тогда требование такого соответствия ввели и тогда рыночный уровень был 8 гривен. Вот почему она такая низкая. Но возникает вопрос, как будет потом, когда будет надо фиксировать цену на год. Сейчас мы видим годовую цену ниже месячной. Мы надеемся, что после мая ситуация нормализуется. И те же европейские институты будут бороться с шантажом „Газпрома“ и цены будут ниже. И когда мы будем фиксировать следующий период, то на приемлемом уровне для украинских потребителей”, — сказал Витренко.

Дополнение

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начала сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.

Сообщалось, что поставщики, до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь это значительно ниже цена, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, теперь получается — за 30, указывали из регионов.

Впоследствии заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская сообщила, что местная власть проводила заседания региональных комиссий ТЭБ и ЧС об отсутствии поставок газа в учреждения для преодоления технических моментов, чтобы ускорить подписание среднесрочных договоров на поставку газа по более низкой цене с НАК “Нафтогаз Украины” — по сокращенной процедуре.

В частности, в конце сентября Кабмин, НАК “Нафтогаз Украины” Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).