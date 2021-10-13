Процедурні моменти: в уряді пояснили, чому області оголошували надзвичайну ситуацію з постачанням газу

Цитата:

“Важливим питанням напередодні старту опалювального сезону є підписання договорів з бюджетними установами на постачання газу за фіксованою ціною. Комісії ТЕБ та НС проводилися областями саме з цією метою — для подолання технічних моментів. Це процедурні засідання. Ще минулого тижня було проведено селекторну нараду з головами міст та очільниками регіонів, НАК "Нафтогаз України“, АМУ, АМКУ щодо укладання договорів з підприємствами бюджетної сфери, було прийнято рішення щодо проведення ДСНС у кожному регіоні засідання комісії ТЕБ та НС. Цей крок продиктований необхідністю пришвидшення процедури, аби газ було закуплено бюджетними установами за фіксованою, нижчою ціною”, — розповіла Хоцянівська, яку цитує пресслужба Мінрегіону.

Деталі

За її словами, проведення засідань ТЕБ та НС у регіонах забезпечує юридичний аспект для оперативного підписання договорів. Йдеться про типові договори, які затверджують постачання газу за фіксованим тарифом для бюджетних установ — 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ — 16,8 грн).

“Ця пропозиція щодо фіксованої ціни для бюджетних установ прописана у відповідному Меморандумі та є нижчою, ніж поточні світові ціни на газ. Вона буде діяти протягом 15 місяців — до кінця 2022 року. Йдеться про підтримку соціального сектору. Після укладання договорів одразу може розпочатися обігрів шкіл, дитячих садків, лікарень та інших бюджетних установ, якщо цього потребує температурний режим”, — наголосила Хоцянівська.

Доповнення

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ. Що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Водночас, в ОП заявляють, що проблем немає і "газу достатньо". І що до 15 жовтня НАК “Нафтогаз України” готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).

Так, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ - 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн).