Процедурные моменты: в правительстве объяснили, почему области объявляли чрезвычайную ситуацию с поставками газа

Цитата:

"Важным вопросом накануне старта отопительного сезона является подписание договоров с бюджетными учреждениями на поставку газа по фиксированной цене. Комиссии ТЭБ и ЧС проводились областями именно с этой целью - для преодоления технических моментов. Это процедурные заседания. Еще на прошлой неделе было проведено селекторное совещание с главами городов и руководителями регионов, НАК "Нафтогаз Украины", АГУ, АМКУ по заключению договоров с предприятиями бюджетной сферы, было принято решение о проведении ГСЧС в каждом регионе заседания комиссии ТЭБ и ЧС. Этот шаг продиктован необходимостью ускорения процедуры, чтобы газ был закуплен бюджетными учреждениями по фиксированной, более низкой цене", - рассказала Хоцяновская, которую цитирует пресс служба Минрегиона.

Детали

По ее словам, проведение заседаний ТЭБ и ЧС в регионах обеспечивает юридический аспект для оперативного подписания договоров. Речь идет о типовых договорах, которые утверждают поставки газа по фиксированному тарифу для бюджетных учреждений - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн).

"Это предложение по фиксированной цене для бюджетных учреждений прописано в соответствующем Меморандуме и ниже, чем текущие мировые цены на газ. Она будет действовать в течение 15 месяцев - до конца 2022 года. Речь идет о поддержке социального сектора. После заключения договоров сразу может начаться обогрев школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений, если этого требует температурный режим", - подчеркнула Хоцяновская.

Дополнение

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений. Что поставщики, до роста цен выигравшие торги и заключившие договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже той, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, теперь получается - по 30, указывали из регионов.

В то же время, в ОП заявляют, что проблем нет и "газа достаточно". И что до 15 октября НАК "Нафтогаз Украины" готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

Так, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

"Нафтогаз" подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн).