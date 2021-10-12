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Надзвичайна ситуація з опалювальним сезоном: в ОП заявляють, що проблем немає і "газу достатньо"

Київ • УНН

 • 31540 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Газу в українських сховищах достатньо для потреб населення та соціальної сфери в опалювальному сезоні. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає”, — написав Тимошенко.

Деталі

За його словами, до 15 жовтня НАК “Нафтогаз України” готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).

“Ціна на газ для потреб населення — 7,42 грн. За такою ціною „Нафтогаз“ продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення. Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) — 16,8 грн. Це вже повна ціна, з ПДВ та тарифом на транспортування”, — повідомив Тимошенко.

Також він закликав припинити розганяти паніку.

“Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни”, — зазначив Тимошенко.

Окрім того, він повідомив, що Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Доповнення

Як писав УНН, на межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ. Лише відучора про таке повідомили з кількох областей.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум,
згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

З регіонів повідомляють, що при цьому Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення. А заклади, які мають автономні котельні, за повідомленнями, закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами згідно з процедурою, передбаченою законом “Про публічні закупівлі”.

Можливим варіантом виходу із кризової ситуації називають запровадження гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій на опалювальний період 2021-2022 років.

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