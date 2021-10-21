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У Нафтогазі сподіваються, що після травня ціни на газ нормалізуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Нафтогаз України розраховує, що після травня 2022 року ціна на газ нормалізується й у річному тарифі населення отримає ціну “блакитного палива” на прийнятному рівні. Про це сказав очільник НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко в інтерв’ю DW, передає УНН.

У Нафтогазі сподіваються, що після травня ціни на газ нормалізуються

НАК “Нафтогаз України” розраховує, що до травня наступного року ціна на газ стабілізується і у річному тарифі населення отримає ціну “блакитного палива” на прийнятному рівні.

Цитата

“Вона заморожена. Це була моя пропозиція, коли я був в.о. міністра енергетики. Якщо ми хочемо європейські реформи, то давайте подивимося. Переважна більшість контрактів — це річна ціна. Ми тоді вимогу таку відповідно ввели і тоді ринковий рівень був 8 гривень. Ось чому вона така низька. Але виникає питання, як буде потім, коли буде треба фіксувати ціну на рік. Зараз ми бачимо річна ціна нижче місячної. Ми сподіваємося , що після травня ситуація нормалізується. І ті ж європейські інституції будуть боротися з шантажем „Газпрому“ і ціни будуть нижчими. І коли ми будемо фіксувати наступний період, то на прийнятному рівні для українських споживачів”, — сказав Вітренко.

Доповнення

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ.

Повідомлялося, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Згодом заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська повідомила, що місцева влада проводила засідання регіональних комісій ТЕБ та НС щодо відсутності постачання газу в бюджетні установи для подолання технічних моментів, щоб пришвидшити підписання середньострокових договорів на постачання газу за нижчою ціною з НАК “Нафтогаз України” — за скороченою процедурою.

Зокрема, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).

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