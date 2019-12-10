В Нафтогазе рассказали о новом арбитражном процессе с Газпромом

"Заключению нового транзитного контракта по европейским правилам никак не мешают не только уже вынесенные решения Стокгольмского арбтража, а и новый арбитражный процесс, который начался в 2018 году и должен быть завершен в 2021 году. В рамках этого нового арбитражного процесса будет рассматриваться спор между Нафтогазом и Газпромом о компенсации Нафтогазу невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. То есть за период, который не охватывал предыдущий арбитраж", - написал Витренко.

По его словам, это никак не мешает Газпрому заключить новый контракт на транзит с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией.

"Мы готовы обсуждать и другие варианты. Например, перенос точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не Газпром, заключали контракты на транзит. Или контракты "своп", когда Нафтогаз будет брать газ на восточной границе, а отдавать на западной, при этом отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическое транспортирование газа", - отметил Витренко.

По его словам, контракты "своп" должны обеспечивать Нафтогазу доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более чем 12 млрд долларов.

Напомним, 4 декабря в Амстердаме закончились слушания о признании и принудительном исполнении решения Газпромом Стокгольмского арбитража. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, они прошли успешно для Украины.