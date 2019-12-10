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У Нафтогазі розповіли про новий арбітражний процес з Газпромом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У рамках нового арбітражного процесу буде розглядатися спір між українським Нафтогазом та російським Газпромом щодо компенсації українській компанії за той період, який не охоплював минулий арбітраж. Про це у Facebook написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає УНН.

“Укладенню нового транзитного контракту за європейськими правилами ніяк не заважає не тільки вже винесені рішення Стокгольмського арбтражу, а і новий арбітражний процес, який розпочався у 2018 році і має бути завершений у 2021 році. В рамках цього нового арбітражного процесу буде розглядатися спір між Нафтогазом та Газпромом щодо компенсації Нафтогазу невиконання Газпромом своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках. Тобто за період, який не охоплював попередній арбітраж”, — написав Вітренко.

За його словами, це ніяк не заважає Газпрому укласти новий контракт на транзит з відокремленим від Нафтогазу оператором газотранспортної системи України, тобто з окремою компанією.

“Ми готові обговорювати і інші варіанти. Наприклад, перенесення точок передачі газу на кордон Україна-Росія, щоб європейські компанії, а не Газпром, укладали контракти на транзит. Або контракти „своп“, коли Нафтогаз буде брати газ на східному кордоні, а віддавати на західному, при цьому відокремлені оператори в Україні та Європі будуть відповідати за фізичне траспортування газу”, — зазначив Вітренко.

За його словами, контракти “своп” мають забезпечувати Нафтогазу дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі загальною сумою у понад 12 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 4 грудня в Амстердамі закінчилися слухання щодо визнання та примусового виконання рішення Газпромом Стокгольмського арбітражу. За словами виконавчого директора групи “Нафтогаз” Юрія Вітренко, вони пройшли успішно для України.

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