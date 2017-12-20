В "Нафтогазе" рассказали, когда состоится рассмотрение апелляции "Газпрома" по решению арбитража

"Об апелляции. Она нам поступала ... Мы должны понимать, что это процесс очень долгий. Мы не ожидаем рассмотрения апелляции по существу ни в этом месяце и не в ближайшие месяцы. Это процесс, который может затянуться", - сказал он.

При этом, по словам Ю.Витренко, одна из сторон этой апелляции требует так называемого режима секретности по рассмотрению апелляции.

"Насколько нам известно, апелляционный суд Стокгольма рассматривает этот запрос на секретность, когда соответственно будет принято решение, люди или увидят, или не увидят эту апелляцию", - уточнил коммерческий директор НАК.

Напомним, Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования российского ПАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года в части принципа "бери или плати".

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 9 октября начал слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения, принятого арбитражным судом ранее, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения.