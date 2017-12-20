У "Нафтогазі" розповіли, коли відбудеться розгляд апеляції "Газпрому" щодо рішення арбітражу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Розгляд апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на постачання газу не відбудеться в найближчі місяці. Про це сьогодні на прес-конференції сказав головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Щодо апеляції. Вона нам надходила... Ми маємо розуміти, що це процес дуже довгий. Ми не очікуємо розгляду апеляції по суті ні цього місяця і не в найближчі місяці. Це процес, який може затягнутися", - сказав він.
При цьому, за словами Ю.Вітренка, одна зі сторін цієї апеляції вимагає так званого режиму секретності щодо розгляду апеляції.
"Наскільки нам відомо, апеляційний суд міста Стокгольма розглядає цей запит на секретність, коли відповідно буде прийняте рішення, люди або побачать, або не побачать цю апеляцію", - уточнив комерційний директор НАК.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги російського ПАТ “Газпром” до НАК “Нафтогаз України” щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року у частині принципу “бери або плати”.
Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж 9 жовтня розпочав слухання щодо спору “Нафтогазу” та “Газпрому” стосовно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року. Оскільки “Нафтогаз” і “Газпром” не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення, прийнятого арбітражним трибуналом раніше, тепер трибунал має розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення.