В "Нафтогазе" прокомментировали премии менеджерам за победу в Стокгольме

"Я считаю, что одним из тяжелых элементов, неприятнім для многих людей, которые нас критикуют, является ситуация с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" демонстрирует возможность зарабатывать деньги честно. Мы не воруем, мы не занимаемся коррупцией. Мы получим в рамках закона, в рамках решений наблюдательного совета, что является стандартной практикой, в том числе, и для "Нафтогаза" в прошлом", - сказал он.

Коболев подчеркнул, что начисление премий не является чем-то необычным, поскольку "подобные проценты выплачивались в прошлом".

"Я понимаю, как тяжело тем людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, принять то, что кто-то может в Украине зарабатывать деньги честно. Поэтому вопрос начисления с точки зрения юридической корректности, я считаю, здесь все чисто и все адекватно", - добавил он.

Напомним, Коболев рассказал, кто заказал ему бронированный Cadillac.