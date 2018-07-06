У "Нафтогазі" прокоментували премії менеджерам за перемогу у Стокгольмі

“Я вважаю, що одним з важких елементів, неприємної для багатьох людей, які нас критикують, є ситуація з тим, що НАК „Нафтогаз України“ демонструє можливість заробляти гроші чесно. Ми не крадемо, ми не займаємося корупцією. Ми отримаємо в рамках закону, в рамках рішень наглядової ради те, що є стандартною практикою, в тому числі, і для „Нафтогазу“ в минулому”, — сказав він.

Коболєв наголосив, що нарахування премій не є чимось нестандартним, оскільки “подібні відсотки виплачувалися в минулому”.

“Я розумію, як важко тим людям, які займалися корупцією все життя, сприйняти те, що хтось може в Україні заробляти гроші чесно. Тому питання нарахування з точки зору юридичної коректності, я вважаю, тут все чисто і все адекватно”, — додав він.

Нагадаємо, Коболєв розповів, хто замовив йому броньований Cadillac.