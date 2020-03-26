В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Возможности снижения цены на газ для населения на 14% появилась благодаря тому, что рынок природного газа в Украине пока перенасыщен. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы решили найти рыночную возможность, если такая возможность появится, уменьшить цену на газ. О чем шла речь: мы поняли, что украинский рынок газа сейчас перенасыщен природным газом, все готовились к кризису, отказу Газпрома поставлять газ, и эта подготовка перенаситила украинские хранилища газа. И когда независимый оператор ГТС проводил свой тендер, тендер был очень конкурентный и мы понимали, что там может быть уменьшение цены по сравнению с импортным паритетом. Как только это произошло, мы предложили правительству и правительство согласилось с этим, использовать новый ценовой индикатив, украинский, а не европейский, который ниже европейского, для установления цены газа для населения", - рассказал Коболев.
По его словам, если бы на этом тендере цена оказалась ниже на 15 или 30%, она была бы ниже на 30%.
"Таким образом, получив новый ценовой индикатив, мы предложили частным посредникам покупать газ у Нафтогаза по цене меньшей, чем импортная и перепродавать населению по этой меньшей цене", - пояснил глава Нафтогаза.
Он добавил, что ранее цена на украинском рынке определялась исключительно по импортному паритету и зависимый от импорта украинский рынок цену импортного паритета считал максимально рыночной.
Напомним, в марте оптовая цена на газ для населения и производителей снизилась на 14% по сравнению с февралем 2020 года.