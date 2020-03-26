В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения

КИЕВ. 26 марта. УНН. Возможности снижения цены на газ для населения на 14% появилась благодаря тому, что рынок природного газа в Украине пока перенасыщен. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.