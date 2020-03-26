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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85834 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100472 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 102638 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 101879 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 109971 просмотра

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В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения

В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения

Киев  •  УНН

 • 23635 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Возможности снижения цены на газ для населения на 14% появилась благодаря тому, что рынок природного газа в Украине пока перенасыщен. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы решили найти рыночную возможность, если такая возможность появится, уменьшить цену на газ. О чем шла речь: мы поняли, что украинский рынок газа сейчас перенасыщен природным газом, все готовились к кризису, отказу Газпрома поставлять газ, и эта подготовка перенаситила украинские хранилища газа. И когда независимый оператор ГТС проводил свой тендер, тендер был очень конкурентный и мы понимали, что там может быть уменьшение цены по сравнению с импортным паритетом. Как только это произошло, мы предложили правительству и правительство согласилось с этим, использовать новый ценовой индикатив, украинский, а не европейский, который ниже европейского, для установления цены газа для населения", - рассказал Коболев.

По его словам, если бы на этом тендере цена оказалась ниже на 15 или 30%, она была бы ниже на 30%.

"Таким образом, получив новый ценовой индикатив, мы предложили частным посредникам покупать газ у Нафтогаза по цене меньшей, чем импортная и перепродавать населению по этой меньшей цене", - пояснил глава Нафтогаза.

Он добавил, что ранее цена на украинском рынке определялась исключительно по импортному паритету и зависимый от импорта украинский рынок цену импортного паритета считал максимально рыночной.

Напомним, в марте оптовая цена на газ для населения и производителей снизилась на 14% по сравнению с февралем 2020 года.

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