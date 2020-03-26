У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення

КИЇВ. 26 березня. УНН. Можливості зниження ціни на газ для населення на 14% з’явилась завдяки тому, що ринок природного газу в Україні наразі перенасичений. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.