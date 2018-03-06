В "Нафтогазе" не исключают еще один арбитраж против "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" может подать еще один судебный иск в Стокгольмськомський арбитраж против Газпрома. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает УНН.
"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 и по сей день, поэтому мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долларов, но это еще надо доказать, такова наша точка зрения", - сказал он.
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Ранее НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта.
Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.