У "Нафтогазі" не виключають ще один арбітраж проти "Газпрому"

“Вартість транзитної ставки територією України є заниженою приблизно у два рази з 2009 і по сьогодні, тому ми будемо, швидше за все, доводити це новим арбітражем. За весь цей час ми недоотримали приблизно 20 млрд доларів, але це ще треба довести. така наша точка зору”, — сказав він.

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Раніше НАК “Нафтогаз України” отримав інформацію від ПАТ “Газпром” про наміри звернутися до арбітражу для розірвання контракту на поставку та транзит газу, але НАК не бачить наразі підстав для розірвання транзитного контракту.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.