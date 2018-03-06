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У "Нафтогазі" не виключають ще один арбітраж проти "Газпрому"

У "Нафтогазі" не виключають ще один арбітраж проти "Газпрому"

Київ • УНН

 • 11049 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” може подати ще один судовий позов у Стокгольмськомський арбітраж проти Газпрому. Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав головний комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, повідомляє УНН.

“Вартість транзитної ставки територією України є заниженою приблизно у два рази з 2009 і по сьогодні, тому ми будемо, швидше за все, доводити це новим арбітражем. За весь цей час ми недоотримали приблизно 20 млрд доларів, але це ще треба довести. така наша точка зору”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" має варіанти дій на випадок повного припинення транзиту з боку "Газпрому"

Раніше НАК “Нафтогаз України” отримав інформацію від ПАТ “Газпром” про наміри звернутися до арбітражу для розірвання контракту на поставку та транзит газу, але НАК не бачить наразі підстав для розірвання транзитного контракту.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

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