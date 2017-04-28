В НАБУ считают, что Н.Мартыненко может влиять на судей

“Экс-народный депутат, бывший председатель комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, которого подозревают в нанесении ущерба ГП „ВостГОК“ на сумму 17,28 млн долл США, имеет возможности для осуществления незаконного влияния на судей. Об этом свидетельствуют доказательства, собранные в ходе расследования”, — отметили в пресс-службе.

В НАБУ сообщили, что по данным следствия, на электронный адрес секретаря Николая Мартыненко с пометкой “документы для МНВ” (его инициалы на русском языке) поступали письма с просьбами о предоставлении указаний следователям прокуратуры (формально со стороны Генеральной прокуратуры), а также судьям при решении конкретных дел.

“Соответствующие переписки изъяты детективами НАБУ и приобщены в качестве доказательства в производстве относительно действий экс-народного депутата”, — уточнили в Бюро.

В НАБУ считают, что эта информация является особенно актуальной на фоне того давления, которое подозреваемый пытается оказывать на судей.

В ведомстве добавили, что во время судебного заседания по избранию меры пресечения для Николая Мартыненко народные депутаты из фракции “Народного фронта” откровенно угрожали прокурорам и судьям с целью склонить суд к более мягкому решение об избрании меры пресечения.

К тому же, отметили в Бюро, когда же Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях обжаловать это решение в Апелляционном суде города Киева, Николай Мартыненко обратился в Высший совет правосудия с жалобой на действия судей Апелляционного суда Киева, которые, по его мнению, приняли неправосудное решение “в интересах САП и НАБУ”.

“Учитывая связи подозреваемого, в том числе в Высшем совете правосудия (один из ее членов является братом бывшей жены подозреваемого), а также характер его электронной переписки, Национальное антикоррупционное бюро видит риск совершения дальнейшего давления на судей с его стороны в вопросе обжалования меры мероприятия, а также в процессе дальнейших судебных заседаний”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 долл. США.

26 апреля 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко.