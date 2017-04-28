У НАБУ вважають, що М.Мартиненко може впливати на суддів

“Екс-народний депутат, колишній голова комітету Верховної Ради з питань ПЕК, якого підозрюють у завданні збитків ДП "СхідГЗК" на суму 17,28 млн дол США, має можливості для здійснення незаконного впливу на суддів. Про це свідчать докази, зібрані в ході розслідування”, — зазначили у прес-службі.

У НАБУ повідомили, що за даними слідства, на електронну адресу секретаря Миколи Мартиненка з позначкою “документи для МНВ” (його ініціали російською мовою) надходили листи з проханнями про надання вказівок слідчим прокуратури (формально з боку Генеральної прокуратури), а також суддям при вирішенні конкретних справ.

“Відповідне листування вилучене детективами НАБУ й долучене як доказ у провадженні щодо дій екс-народного депутата”, — уточнили у Бюро.

У НАБУ вважають, що ця інформація є особливо актуальною на тлі того тиску, який підозрюваний намагається чинити на суддів.

У відомстві додали, що під час судового засідання з обрання запобіжного заходу для Миколи Мартиненка народні депутати з фракції “Народного фронту” відверто погрожували прокурорам та суддям з метою схилити суд до більш м’якого рішення щодо обрання запобіжного заходу.

До того ж, зазначили у Бюро, коли ж Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри оскаржити це рішення в Апеляційному суді міста Києва, Микола Мартиненко звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії суддів Апеляційного суду Києва, які, на його думку, прийняли неправосудне рішення “в інтересах САП та НАБУ”.

“Враховуючи зв’язки підозрюваного, в тому числі у Вищій раді правосуддя (один з її членів є братом колишньої дружини підозрюваного), а також характер його електронного листування, Національне антикорупційне бюро вбачає ризик здійснення подальшого тиску на суддів з його боку в питанні оскарження запобіжного заходу, а також в процесі подальших судових засідань”, — наголосили у прес-службі.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

26 квітня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.