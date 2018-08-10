В НАБУ рассказали новые подробности "дела рюкзаков"

По его словам, на данный момент по "делу рюкзаков" из трех обвиняемых остался один, а руководитель органа досудебного расследования обжаловал решение о закрытии дела в отношении других подозреваемых, но "жалоба не рассмотрена".

"По нашей информации, сейчас очень быстрыми темпами (есть - ред.) попытка подписать соглашение (со следствием - ред.) с последним подозреваемым, в отношении которого дело не закрыто, передать дело в суд. Соответственно, потом сказать, что жалобу нет оснований рассматривать, поскольку дело уже в суде", - заявил А.Ситник.

Кроме того, по его словам, НАБУ завершило расследование других резонансных дел.

"За последние полгода направлено ​​дело в отношении экс-главы комитета ВРУ по вопросам ТЭК и в отношении членов группы, которых возглавлял этот подозреваемый - опять же наткнулись на решение суда о возвращении этого дела. Открыты материалы по так называемому "янтарному делу" ... мы подходим к тому, что составляется обвинительный акт - надеюсь, что он будет подписан. Также открыты материалы дела в отношении заместителя министра и других обвиняемых по закупке топлива для нужд Минобороны - это дело также завершено и готовится к передаче в суд", - рассказал Сытник.

Также он сообщил, что открыты материалы для ознакомления по делу в отношении одесского городского головы, "и, возможно, в этом месяце будет составлен обвинительный акт".

"Завершено расследование в отношении должностных лиц администрации государственных портов Украины", - резюмировал А.Ситник.

Как сообщал УНН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Впоследствии в САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства по так называемому "делу рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности в качестве изделий фигурантов дела - сына министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.

В НАБУ заявили, что не понимают причин закрытия "дела рюкзаков".