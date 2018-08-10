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У НАБУ розповіли нові подробиці “справи рюкзаків”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. За інформацією Національного антикорупційного бюро, так звану “справу рюкзаків” намагаються швидкими темпами передати на розгляд суду. Про це під час прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

У НАБУ розповіли нові подробиці “справи рюкзаків”

За його словами, наразі у “справі рюкзаків” з трьох обвинувачених залишився один, а керівник органу досудового розслідування оскаржив рішення щодо закриття справи стосовно інших підозрюваних, але “скарга не розглянута”.

“За нашою інформацією зараз, дуже швидкими темпами (є — ред.) спроба підписати угоду (зі слідством — ред.) з останнім підозрюваним, відносно якого справа не закрита, передати справу до суду. Відповідно, потім сказати, що скаргу немає підстав розглядати, оскільки справа уже в суді”, — заявив А.Ситник.

Крім того, за його словами, НАБУ завершило розслідування щодо інших резонансних справ.

“За останні півроку скерована справа щодо екс-голови комітету ВРУ з питань ПЕК і щодо членів групи, яких очолював цей підозрюваний — знову ж таки наштовхнулися на рішення суду про повернення цієї справи. Відкриті матеріали по так званій „бурштиновій справі“... ми підходимо до того, що складається обвинувальний акт — сподіваюсь, що він буде підписаний. Також відкрито матеріали справи щодо заступника міністра і інших обвинувачених щодо закупівлі палива для потреб Міноборони — ця справа також закінчена і готується до передачі до суду”, — розповів Ситник.

Також він повідомив, що відкрито матеріали для ознайомлення у справі щодо одеського міського голови, “і, можливо, у цьому місяці буде складено обвинувальний акт”.

“Закінчено розслідування щодо службових осіб адміністрації Державних портів України”, — резюмував А.Ситник.

Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.

Згодом у САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина Міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.

У НАБУ заявили, що не розуміють причин закриття “справи рюкзаків”.

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