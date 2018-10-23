В НАБУ прокомментировали сделку "Нафтогаза" с арестованными ТЭЦ во Львовской области

“Тепло в домах горожан Нового Роздола и Новояворовска во Львовской области, может появиться в ближайшее время: 23 октября заключен договор между НАК „Нафтогаз Украины“ и избранным АРМА управляющим „Новояворовской ТЭЦ“ и „Новороздольской ТЭЦ“, согласно которому „Нафтогаз Украины“ будет поставлять газ этим ТЭЦ для дальнейшего производства тепловой энергии населению. Такой результат стал возможным благодаря консолидации усилий НАБУ, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и НАК „Нафтогаз Украины“. Благодаря этому удалось преодолеть сопротивление владельцев и менеджмента ТЭЦ, в заложниках которых оказалось население многотысячных городов накануне отопительного сезона”, — говорится в сообщении.

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“Новороздольская ТЭЦ” и “Новояворовская ТЭЦ” как составляющие единых имущественных комплексов ООО “Энергия-Новый Роздол” и ООО НПП “Энергия-Новояворовск” стали орудиями совершения уголовных преступлений, инкриминируемых его должностным лицам. Оборудование указанных ТЭЦ, по убеждению детективов, непосредственно использовалось для совершения преступления. Для того, чтобы предотвратить возможность повреждения, порчи, уничтожения или отчуждения имущества, на него был наложен арест и его передали в управление АРМА“, — отметили в НАБУ.

В НАБУ ссылаются на решение Апелляционного суда города Киева, который подтвердил позицию Агентства и АРМА, и в августе этого года признал законным арест и дальнейшую передачу в управление имущества указанных ТЭЦ.

“Но даже несмотря на этот факт НАБУ и АРМА столкнулись с физическим сопротивлением бывшего менеджмента и их нежеланием допускать независимого управляющего, избранного АРМА. Тем не менее, в данный момент АРМА и избранный независимый управляющий осуществили все необходимые действия не только для сохранения самого имущества и его стоимости, но и выполнение социально-хозяйственной функции ТЭЦ — производства тепловой энергии для обеспечения населения и бюджетных организаций”, — отметили в НАБУ.

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В частности, управляющий получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии, также осуществлены мероприятия по принятию ТЭЦ к своему владению с возможностью их использования по функциональному назначению, обеспечено беспрепятственное получение природного газа Управляющим в рамках договорных обязательств от НАК “Нафтогаз Украины” и последующее обеспечение тепловой энергией населения городов Новояворовск и Новый Роздол.

Расследование фактов завладения более 300 млн куб. м. природного газа НАК “Нафтогаз Украины” детективы НАБУ начали в декабре 2016 года. По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК “Нафтогаз Украины” природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных. Однако, как установили сыщики НАБУ, более 300 млн куб. м “льготного” газа Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Этот газ они использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП “Энергорынок”, что привело к нанесению ущерба государству.

Напомним, “Нафтогаз” заключил договоры для поставки газа двум “проблемным” ТЭЦ во Львовской области.