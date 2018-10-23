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У НАБУ прокоментували угоду "Нафтогазу" із арештованими ТЕЦ на Львівщині

У НАБУ прокоментували угоду "Нафтогазу" із арештованими ТЕЦ на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України дало оцінку укладенню угоди між НАК "Нафтогаз України" і двома теплокомуненерго у Львівській області, на які суд наклав арешт і передав в управління АРМА. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН.

“Тепло в домівках містян Нового Роздолу та Новояворівська, що на Львівщині, може з’явитися найближчим часом: 23 жовтня укладено договір між НАК „Нафтогаз України“ та обраним АРМА управителем „Новояворівської ТЕЦ“ та „Новороздільської ТЕЦ“, за яким „Нафтогаз України“ постачатиме газ цим ТЕЦ для подальшого виробництва теплової енергії населенню. Такий результат став можливим завдяки консолідації зусиль НАБУ, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та НАК „Нафтогаз України“. Завдяки цьому вдалося подолати спротив власників та менеджменту ТЕЦ, в заручниках яких опинилося населення багатотисячних міст напередодні опалювального сезону”, — йдеться у повідомленні.

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“Новороздільська ТЕЦ” та “Новояворівська ТЕЦ” як складові єдиних майнових комплексів ТзОВ “Енергія-Новий Розділ” та ТзОВ НВП “Енергія-Новояворівськ” стали знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих її службовим особам. Обладнання зазначених ТЕЦ, на переконання детективів, безпосередньо використовувалось для вчинення злочину. Для того, аби запобігти можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження майна, на нього було накладено арешт та передано в управління АРМА“, — наголосили у НАБУ.

У НАБУ посилаються на рішення Апеляційного суду міста Києва, який підтвердив позицію Агентства і АРМА, та у серпні цього року визнав законним арешт та подальшу передачу в управління майна зазначених ТЕЦ.

“Але навіть попри цей факт НАБУ та АРМА стикнулись із фізичним супротивом колишнього менеджменту та їхнім небажанням допускати незалежного управителя, обраного АРМА. Тим не менше, наразі АРМА та обраний незалежний управитель виконали всі необхідні дії не тільки задля збереження самого майна та його вартості, а й виконання соціально-господарської функції ТЕЦ — виробництва теплової енергії для забезпечення населення і бюджетних організацій”, — зазначили у НАБУ.

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Зокрема, управителем отримано ліцензії на виробництво теплової та електричної енергії, здійснено заходи з прийняття ТЕЦ до свого володіння з можливістю їх використання за функціональним призначенням, забезпечено безперешкодне отримання природного газу Управителем в межах договірних зобов’язань від НАК “Нафтогаз України” та наступне забезпечення тепловою енергією населення міст Новояворівськ та Новий Розділ.

Розслідування фактів заволодіння понад 300 млн куб. м. природного газу НАК “Нафтогаз України” детективи НАБУ розпочали у грудні 2016 року. За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК “Нафтогаз України” природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Однак, як встановили детективи НАБУ, понад 300 млн куб. м “пільгового” газу Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП “Енергоринок”, що призвело до завдання збитків державі.

Нагадаємо, “Нафтогаз” уклав договори для постачання газу двом “проблемним” ТЕЦ на Львівщині.

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