"Нафтогаз" уклав договори для постачання газу двом "проблемним" ТЕЦ на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз” уклала договори на постачання газу для Новороздольської та Новояворівської ТЕЦ, майно яких арештоване і передане АРМА. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
“НАК „Нафтогаз України“ уклала договіри з управителем майна „Новороздольської ТЕЦ“ та „Новояворівської ТЕЦ“ ПП „ГАРАНТ ЕНЕРГО М“ на постачання газу та виділила необхідні номінації для забезпечення їх роботи. Це перший випадок, коли Нафтогаз укладає договір на постачання газу об’єктам ТКЕ, майно яких арештовано та передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, для укладання договору "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" відкрив рахунки із спеціальним режимом використання та виконав вимогу Закону України “Про теплопостачання”, визнавши накопичені ТЕЦ борги у розмірі 305,2 млн грн та підтвердивши свої права на управління майном.
Від роботи Новороздольської та Новояворівської ТЕЦ залежало теплопостачання 70 тис. жителів Львівщини. Майнові комплекси цих двох ТЕЦ постачають теплоенергію містам Новояворівськ, Новий Розділ, смт Шкло, селам Старичі, Воля-Старицька та Верещиця.
Як повідомляв УНН, стало відомо, коли Київ завершить підключення будинків до опалення.