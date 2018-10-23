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"Нафтогаз" заключил договоры для поставки газа двум "проблемным" ТЭЦ во Львовской области

"Нафтогаз" заключил договоры для поставки газа двум "проблемным" ТЭЦ во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 8962 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. НАК "Нафтогаз" заключила договоры на поставку газа для Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, имущество которых арестовано и передано АРМА. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"НАК "Нафтогаз Украины" заключила договор с управляющим имущества "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" ЧП "ГАРАНТ ЭНЕРГО М" на поставку газа и выделила необходимые номинации для обеспечения их работы. Это первый случай, когда Нафтогаз заключает договор на поставку газа объектам ТКЭ, имущество которых арестовано и передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, для заключения договора "ГАРАНТ ЭНЕРГО М" открыл счета со специальным режимом использования и выполнил требование Закона Украины "О теплоснабжении", признав накопленные ТЭЦ долги в размере 305,2 млн грн и подтвердив свои права на управление имуществом.

От работы Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ зависело теплоснабжения 70 тыс. жителей Львовской области. Имущественные комплексы этих двух ТЭЦ поставляют теплоэнергию городам Новояворовск, Новый Раздел, пгт Шкло, селам Старычи, Воля-Старицкая и Верещица.

Как сообщал УНН, стало известно, когда в столице завершат подключение домов к отоплению.

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