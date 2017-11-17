В НАБУ сообщили, что открыли производство против Луценко по решению суда
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП начали расследование по факту возможного незаконного обогащения Генерального прокурора Украины с предыдущей правовой квалификацией по ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в првидомленни.
В то же время, отметили в Бюро, о подозрении никому не сообщалось.
В НАБУ также отметили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено 30 октября 2017 во исполнение решения Соломенского районного суда города Киева.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что спокойно относится к тому, что любые правоохранительные органы регистрируются уголовные производства по тем или других должностных лиц, в том числе, и к нему.