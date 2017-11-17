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У НАБУ повідомили, що відкрили провадження щодо Луценка за рішенням суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення Генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП розпочали розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення Генерального прокурора України з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.368-2 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наголосили у Бюро, про підозру нікому не повідомлялося.

У НАБУ також зазначили, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30 жовтня 2017 року на виконання рішення Солом'янського районного суду міста Києва.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що спокійно ставиться до того, що будь-які правоохоронні органи реєструються кримінальні провадження щодо тих чи інших посадових осіб, в тому числі, і щодо нього.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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