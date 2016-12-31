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В МИД считают, что туркомпании должны помочь украинским туристам вернуться домой из ОАЭ

В МИД считают, что туркомпании должны помочь украинским туристам вернуться домой из ОАЭ

Киев • УНН

 • 10115 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Туристические компании, которые организовывали и оформляли поездки, должны были бы оказывать серьезную помощь украинским туристам в возвращении домой. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Вопросы должны были бы решать представители авиакомпании, как перевозчик и туристический агент, так сказать, туркомпания, которая оформляла, которая организовывала эти поездки", - ответил он на вопрос о том, кто должен помогать туристам в возвращении домой.

Сейчас в аэропорту находится консул, который помогает украинцам в оформлении билетов домой.

"В течение ночи консул находился в аэропорту Шарджа, содействовал в оформлении билетов на возвращение граждан Украины в Украину, в Киев. Собственно, эти билеты были оформлены и назначен вылет на утреннее время. Однако, рейс был отменен, перенесен на более поздний час. Назначалось другое время, но рейс так и не состоялся, вылет, собственно, не состоялся. ...консул Украины (сейчас — ред.) также работает в аэропорту Шарджа, пытается урегулировать проблему. Представители авиакомпании Air Arabia объясняют ситуацию которая сложилась там тем, что будто бы метеорологические условия являются такими, что не позволяют осуществить рейс. Очевидно, что все объяснения выглядят, на мой взгляд, противоречиво и возникают проблемы в решении вопроса возвращения граждан Украины на родину", — пояснил В.Кирилич.

Напомним, третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что украинские туристы вернутся на родину еще до Нового года, но прогнозов не делают.

Украинские Национальные Новости

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