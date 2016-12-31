У МЗС вважають, що туркомпанії мають допомогти українським туристам повернутись додому із ОАЕ

“Питання повинні були б вирішувати представники авіакомпанії, як перевізник і туристичний агент, так би мовити, туркомпанія, яка оформляла, яка організовувала ці поїздки”, — відповів він на запитання щодо того, хто повинен допомагати туристам у поверненні додому.

Наразі в аеропорту перебуває консул, який допомагає українцям в оформленні квитків додому.

“Упродовж ночі консул перебував в аеропорту Шарджа, сприяв в оформленні квитків на повернення громадян України до України, до Києва. Власне, ці квитки були оформленні і призначено виліт на ранішню годину. Однак, рейс таки було скасовано, перенесено на пізнішу годину. Призначалася інша година, але тієї іншої години рейс таки не відбувся, чи виліт, власне, не відбувся. ...консул України (зараз — ред.) також працює в аеропорту Шарджа, намагається урегулювати проблему. Представники авіакомпанії Air Arabia пояснюють, покликають у своєму поясненні на ситуацію яка склалася тим, що наче метеорологічні умови є такими, які не дозволяють здійснити рейс. Очевидно, що дедалі пояснення виглядають, на мій погляд, суперечливо і виникають проблеми у вирішенні питання повернення громадян України до Батьківщини”, — пояснив В.Кирилич.

Нагадаємо, третю добу майже 100 українських туристів перебувають у транзитній зоні аеропорту міста Шарджа (ОАЕ), і не можуть повернутися до Києва через проблеми з авіакомпанією Air Arabia.

У той час у Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що українські туристи повернуться на Батьківщину ще до Нового року, але прогнозів не роблять.