В МИД выразили протест относительно приговора Балуху

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В.Балуху. Выражаем протест РФ. Призываем наших партнеров повлиять на Кремль для освобождения В.Балуху. Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных", - заявила Беца.



Напомним, сегодня "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения. Балух голодает уже более 100 дней.



Адвокат Ольга Динзе ранее сообщала, что состояние здоровья украинского заключенного Владимира Балуха ухудшилось. Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.



