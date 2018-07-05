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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 385 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 91409 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113823 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134661 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141430 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178763 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155915 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142955 просмотра

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В МИД выразили протест относительно приговора Балуху

В МИД выразили протест относительно приговора Балуху

Киев  •  УНН

 • 6528 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест на приговор украинскому активисту Владимиру Балуху и призвало РФ освободить его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В.Балуху. Выражаем протест РФ. Призываем наших партнеров повлиять на Кремль для освобождения В.Балуху. Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных", - заявила Беца.

Напомним, сегодня "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения. Балух голодает уже более 100 дней.

Адвокат Ольга Динзе ранее сообщала, что состояние здоровья украинского заключенного Владимира Балуха ухудшилось. Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

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