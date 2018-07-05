У МЗС висловили протест щодо вироку Балуху

"Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В.Балуху. Висловлюємо протест РФ. Закликаємо наших партнерів вплинути на Кремль задля звільнення В.Балуха. Вимагаємо від РФ звільнення всіх наших політв'язнів", - заявила Беца.



Нагадаємо, сьогодні "суд" в окупованому Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років ув’язнення. Балух голодує вже понад 100 днів.



Адвокат Ольга Дінзе раніше повідомляла, що стан здоров'я українського ув'язненого Володимира Балуха погіршився. Як повідомила Дінзе, Володимир Балух продовжує голодування в заявленому форматі: не вживає їжу, тільки п'є воду.



