В МИД Украины подтвердили наличие 9 украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинский консул подтвердил наличие девяти украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала", затонувшего в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
“Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна „Герои Арсенала“. Ведутся спасательные работы”, — говорится в сообщении.
Напомним, судно с украинским затонуло в Черном море.
Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых — украинцы .
По данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.
Как сообщал УНН, затонувшее в Черном море судно “Герои Арсенала” до 2014 года принадлежало АСК “Укрречфлот”, затем его продали.
Консул сообщает о 9 Украинский среди членов экипажа судна # ГероиАрсеналу . Ведутся спасательные работы.— Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 19 апреля 2017 г.