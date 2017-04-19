В МИД Украины подтвердили наличие 9 украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала"

“Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна „Герои Арсенала“. Ведутся спасательные работы”, — говорится в сообщении.

Напомним, судно с украинским затонуло в Черном море.

Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых — украинцы .

По данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.

Как сообщал УНН, затонувшее в Черном море судно “Герои Арсенала” до 2014 года принадлежало АСК “Укрречфлот”, затем его продали.

Консул сообщает о 9 Украинский среди членов экипажа судна # ГероиАрсеналу . Ведутся спасательные работы.