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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100858 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153216 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115138 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115759 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112118 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В МИД Украины подтвердили наличие 9 украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала"

В МИД Украины подтвердили наличие 9 украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала"

Киев  •  УНН

 • 7050 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинский консул подтвердил наличие девяти украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала", затонувшего в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.

“Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна „Герои Арсенала“. Ведутся спасательные работы”, — говорится в сообщении.

Напомним, судно с украинским затонуло в Черном море.

Российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых — украинцы .

По данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.

Как сообщал УНН, затонувшее в Черном море судно “Герои Арсенала” до 2014 года принадлежало АСК “Укрречфлот”, затем его продали.

Консул сообщает о 9 Украинский среди членов экипажа судна # ГероиАрсеналу . Ведутся спасательные работы.

— Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 19 апреля 2017 г.

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