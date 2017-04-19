У МЗС України підтвердили наявність 9 українців серед екіпажу судна "Герої Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Український консул підтвердив наявність дев'яти українців серед екіпажу судна "Герої Арсеналу", яке затонуло в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Консул повідомляє про 9 українців серед членів екіпажу судна "Герої Арсеналу". Ведуться рятувальні роботи", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, судно з українцями затонуло в Чорному морі.
Російська влада повідомила, що на борту затонулого судна було 12 членів екіпажу, дев’ятеро з яких — українці.
За даними МНС РФ, сухогруз “Герої Арсеналу”, який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області РФ до Туреччини з вантажем зерна.
Як повідомляв УНН, затонуле у Чорному морі судно “Герої Арсеналу” до 2014 року належало АСК “Укррічфлот”, потім його продали.
Консул повідомляє про 9 українців серед членів екіпажу судна #ГероїАрсеналу. Ведуться рятувальні роботи.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 апреля 2017 г.