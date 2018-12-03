В МИД рассказали о состоянии здоровья пострадавших украинцев в ДТП в Польше

"По предварительной информации, в результате ДТП в Польше пострадали 8 граждан Украины. Все пострадавшие были доставлены в больницы. После оказания первой медицинской помощи 4 из них оставили больницу, остальные 4 находятся в медицинских учреждениях с незначительными повреждениями. Консул принимает предусмотренные в такой ситуации меры" , - сообщил он.



Как сообщал УНН, дорожная авария произошла близ Кракова 9 человек получили травмы в результате столкновения двух легковушек из них 8 граждан Украины.



Как сообщал УНН, ранее в селе Качалы Бородянского района Киевской области пьяный водитель автомобиля Opel Vectra с латвийскими номерами, сбил на обочине двоих детей и скрылся с места происшествия, но затем был задержан.

