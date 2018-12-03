У МЗС розповіли про стан здоров'я постраждалих українців у ДТП в Польщі

"За попередньою інформацією, внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 громадян України. Всі постраждалі були доставлені до лікарень. Після надання першої медичної допомоги 4 з них залишили лікарні, інші 4 перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженями. Консул вживає передбачених у такій ситуації заходів", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, дорожня аварія сталася неподалік Кракова 9 осіб отримали травми у результаті зіткнення двох легковиків з них 8 громадян України.



Як повідомляв УНН, раніше в селі Качали Бородянського району Київської області п’яний водій автомобіля Opel Vectra з латвійськими номерами, збив на узбіччі двох дітей і зник з місця пригоди, але потім був затриманий.

