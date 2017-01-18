В МИД рассказали о ближайших шагах международного суда ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На этой неделе международный суд ООН должен определить дату слушаний по требованиям Украины по применению временных мер против российской агрессии. Об этом в эфире "5 канала" рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.
"На этой неделе, после того как суд зарегистрировал наш иск, они должны определить дату, когда будут слушания по нашим требованиям по применению временных мер. В случае с Грузией им хватило три недели на подготовку заседания. Далее проходят слушания ", - отметила она.
"На этих слушаниях мы должны доказать, что суд должен принять решение по применению временных мер и через очень большое напряжение в Украине без этих мер ситуация может ухудшиться. У нас будет три дня на эти устные слушания", - рассказала Е.Зеркаль.
Она добавила: "После устных слушаний суд принимает решение о применении этих мер. Он может изменить наше предложение, оно конечно будет более мягким и не такое как мы хотим, потому что суд принимает более взвешенное решение относительно обеих сторон. После того, суд определяет расписание рассмотрения дела. "
"Рассмотрение дела может проходить в несколько этапов. Стороне, которая подала иск подается время, чтобы она подготовила меморандум и предоставила его в условиях конвенции. Другой стороне тоже предоставляется определенное время, чтобы она подготовила свою позицию. И начинается рассмотрение дела. Это длительная процедура, обычно такие процессы длятся два-три года ", - отметила Е.Зеркаль.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.