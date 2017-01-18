У МЗС розповіли про найближчі кроки міжнародного суду ООН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На цьому тижні міжнародний суд ООН має визначити дату слухань по вимогам України щодо застосування тимчасових заходів проти російської агресії. Про це в ефірі “5 каналу” розповіла заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.

“На цьому тижні, після того як суд зареєстрував наш позов, вони мають визначити дату, коли будуть слухання по наших вимогах щодо застосування тимчасових заходів. У випадку з Грузією їм вистачило три тижні на підготовку засідання. Далі відбуваються слухання,” — зауважила вона.

“На цих слуханнях ми маємо довести, що суд має прийняти рішення по застосуванню тимчасових заходів і що через дуже велику напругу в Україні без цих запобіжних заходів ситуація може погіршитися. У нас буде три дні на ці усні слухання,” — розповіла О.Зеркаль.

Вона додала: “Після усних слухань суд приймає рішення щодо застосування цих заходів. Він може змінити нашу пропозицію, вона звичайно буде більш м’якою і не такою як ми хочемо, бо суд приймає більш виважене рішення щодо обох сторін. Після того суд визначає розклад розгляду справи.”

“Розгляд справи може проходити у декілька етапів. Стороні, яка подала позов подається час, щоб вона підготувала меморандум і надала його в умовах конвенції. Іншій стороні теж надається певний час, щоб вона підготувала свою позицію. І починається розгляд справи. Це тривала процедура, зазвичай такі процеси тривають два-три роки,” — зазначила О.Зеркаль.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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