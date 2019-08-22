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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64783 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80734 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125476 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135782 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127486 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 153094 просмотра

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В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского по G8

В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского по G8

Киев  •  УНН

 • 25555 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президент Украины Владимир Зеленский “слишком смело высказывается по вопросам международных отношений без должного понимания этой сферы”. Так она прокомментировала недавнее высказывание Главы государства о том, что Россия сможет вернуться в G8 и вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии после аннексии Крыма и прекращения конфликта на Донбассе, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Я даже удивилась, как президент Украины так смело вовлек себя в обсуждение вопросов, которые требуют действительно понимания сути происходящего”, — сказала Захарова на брифинге в четверг. Она отметила, что в структуре международных отношений нельзя разобраться за один вечер. “Мы прекрасно понимаем, что та сфера, в которой осуществлял свою деятельность нынешний президент Украины, конечно, имеет международный аспект, но несколько в другом”, — добавила дипломат.

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Захарова пояснила, что перед подобными заявлениями, которые сделал Зеленский о возвращении РФ в G8, следует “советоваться с экспертами, либо делегировать экспертам, которые реально понимают суть происходящего”. “Учитывая, что он (комментарий Зеленского) был адресован России, мы имели полное право его прокомментировать. В общем-то претензия одна: профессионалы должны заниматься тем делом, которому они учились, а если ты в каких-то вопросах некомпетентен, лучше эти вопросы делегировать”, — заключила официальный представитель МИД РФ.

Стоит напомнить, что Лавров прокомментировал информацию об обмене пленными между РФ и Украиной.

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