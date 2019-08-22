У МЗС РФ прокоментували слова Зеленського щодо G8

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає, що президент України Володимир Зеленський “занадто сміливо висловлюється з питань міжнародних відносин без належного розуміння цієї сфери”. Так вона прокоментувала недавнє висловлювання Глави держави про те, що Росія зможе повернутися в G8 і знову посісти своє місце в порядку денному високої дипломатії після анексії Криму і припинення конфлікту на Донбасі, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.