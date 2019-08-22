У МЗС РФ прокоментували слова Зеленського щодо G8
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає, що президент України Володимир Зеленський “занадто сміливо висловлюється з питань міжнародних відносин без належного розуміння цієї сфери”. Так вона прокоментувала недавнє висловлювання Глави держави про те, що Росія зможе повернутися в G8 і знову посісти своє місце в порядку денному високої дипломатії після анексії Криму і припинення конфлікту на Донбасі, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Я навіть здивувалася, як президент України так сміливо втягнув себе в обговорення питань, які вимагають дійсно розуміння суті того, що відбувається”, — сказала Захарова на брифінгу в четвер. Вона зазначила, що в структурі міжнародних відносин не можна розібратися за один вечір. “Ми прекрасно розуміємо, що та сфера, в якій здійснював свою діяльність нинішній президент України, звичайно, має міжнародний аспект, але дещо в іншому”, — додала дипломат.
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Захарова пояснила, що перед подібними заявами, які зробив Зеленський про повернення РФ в G8, слід “радитися з експертами, або делегувати експертам, які реально розуміють суть того, що відбувається”. “З огляду на те, що він (коментар Зеленського) був адресований Росії, ми мали повне право його прокоментувати. Загалом-то претензія одна: професіонали повинні займатися тією справою, якій вони навчалися, а якщо ти в якихось питаннях некомпетентний, краще ці питання делегувати”, — підсумувала офіційний представник МЗС РФ.
Варто нагадати, що Лавров прокоментував інформацію про обмін полоненими між РФ та Україною.