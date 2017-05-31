В МИД объяснили, как на границе с ЕС будут проверять финансовую состоятельность украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинских туристов при поездках в страны ЕС будут индивидуально проверять на финансовую состоятельность. Об этом во время конференции сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
“Визовый кодекс ЕС не предусматривает исчерпывающий перечень механизмов проверки финансовой состоятельности. Человека на границе могут просто спросить, действительно ли он имеет достаточно средств. А могут попросить показать наличность или, теоретически, пограничник может подвести человека к банкомату и попросить показать лимит средств на банковской карте. Необязательное условие — иметь выписку из банка”, — рассказала М.Беца.
Также она отметила, что проще всего доказать свою финансовую состоятельность можно будет, имея необходимую сумму наличных.
“В среднем на сутки в европейских странах нужно иметь 50 евро”, — добавила она.
Напомним, в МИД рассказали, в какие страны украинцы смогут въезжать без виз в июне.