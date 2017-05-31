У МЗС пояснили, як на кордоні з ЄС перевірятимуть фінансову спроможність українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Українських туристів при поїздках в країни ЄС індивідуально перевірятимуть на фінансову спроможність особи. Про це під час конференції повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Візовий кодекс ЄС не передбачає вичерпний перелік механізмів перевірки фінансової спроможності. Особу на кордоні можуть просто запитати, чи дійсно вона має достатньо коштів. А можуть попросити показати готівку або ж, теоретично, прикордонник може підвести особу до банкомату і попросити показати ліміт коштів на банківській картці. Необов’язкова умова — мати виписку з банку”, — розповіла М.Беца.
Також вона зазначила, що найпростіше довести свою фінансову спроможність можна буде, маючи необхідну суму готівки.
“У середньому на добу перебування в європейських країнах потрібно мати 50 євро”, — додала вона.
Нагадаємо, у МЗС розповіли, до яких країн українці зможуть в’їжджати без віз у червні.