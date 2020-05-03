В МИД сообщили о смерти от COVID-19 украинца в Швеции

"2 мая в Каролинской больницы города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом. Посольство Украины в Королевстве Швеция предоставляет содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела", - сказал собеседник.

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Напомним, по данным министерства иностранных дел, по состоянию на вечер 2 мая за рубежом от COVID-19 умерло 8 наших граждан. В то же время, выздоровели от болезни уже 50 украинцев, а 160 граждан Украины проходит лечение.