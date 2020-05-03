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У МЗС повідомили про смерть від COVID-19 українця в Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У суботу на території Королівства Швеція від коронавірусної хвороби COVID-19 помер український громадянин. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

У МЗС повідомили про смерть від COVID-19 українця в Швеції

“2 травня цього року в Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом. Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого щодо оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла”, — сказав співрозмовник.

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Нагадаємо, за даними міністерства закордонних справ, станом на вечір 2 травня за кордоном від COVID-19 померло 8 наших громадян. Водночас, одужало від хвороби вже 50 українців, а 160 громадян України проходить лікування.

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