У МЗС повідомили про смерть від COVID-19 українця в Швеції

“2 травня цього року в Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом. Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого щодо оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла”, — сказав співрозмовник.

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Нагадаємо, за даними міністерства закордонних справ, станом на вечір 2 травня за кордоном від COVID-19 померло 8 наших громадян. Водночас, одужало від хвороби вже 50 українців, а 160 громадян України проходить лікування.