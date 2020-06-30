В МИД обсудили подготовку к визиту Макрона в Украину

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 52925 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 73115 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 113223 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 121895 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124088 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 163390 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119877 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 150830 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104817 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103015 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В МИД обсудили подготовку к визиту Макрона в Украину

В МИД обсудили подготовку к визиту Макрона в Украину

Киев  •  УНН

 • 12472 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Во время встречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном во вторник, стороны обсудили подготовку визита в Киев Президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Осуществлен обмен мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов, в частности, визита в Киев Президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского", - информируют дипломаты.

Напомним, визит Макрона в Украину в июне обсуждали на встрече в Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн.

Как сообщал УНН, президент Французской Республики Эммануэль Макрона в апреле подтвердил намерение посетить Украину как только закончится эпидемия коронавируса.

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