В МИД обсудили подготовку к визиту Макрона в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Во время встречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном во вторник, стороны обсудили подготовку визита в Киев Президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"Осуществлен обмен мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов, в частности, визита в Киев Президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского", - информируют дипломаты.
Напомним, визит Макрона в Украину в июне обсуждали на встрече в Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн.
Как сообщал УНН, президент Французской Республики Эммануэль Макрона в апреле подтвердил намерение посетить Украину как только закончится эпидемия коронавируса.