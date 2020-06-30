У МЗС обговорили підготовку до візиту Макрона в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном у вівторок, сторони обговорили підготовку візиту до Києва Президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
"Здійснено обмін думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва Президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення Президента України Володимира Зеленського", - інформують дипломати.
Нагадаємо, візит Макрона в Україну у червні обговорювали на зустрічі в Парижі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.
Як повідомляв УНН, президент Французької Республіки Еммануель Макрон у квітні підтвердив намір відвідати Україну щойно закінчиться пандемія коронавірусу.