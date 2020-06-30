У МЗС обговорили підготовку до візиту Макрона в Україну

КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном у вівторок, сторони обговорили підготовку візиту до Києва Президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.