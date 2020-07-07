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В МИДе назвали имена незаконно задержанных украинцев в оккупированном Крыму и выразили протест

В МИДе назвали имена незаконно задержанных украинцев в оккупированном Крыму и выразили протест

Киев  •  УНН

 • 11378 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар российскими силовиками на территории оккупированного Крыма. По информации дипломатов, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины. Об этом говорится в заявлении МИДа Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в разных районах АР Крым. По имеющейся информации, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины - Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья", - сообщили в министерстве.

Дипломаты отмечают, что соответствующие действия РФ является продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы.

"То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, как отметили в МИДе, целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

"Мы требуем от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, предусматривающих, в частности, прекращения репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова", - отметили в министерстве, выразив одновременно благодарность мировому сообществу за то, что противоправные действия РФ в оккупированном Крыму не остаются без ее внимания.

"Призываем международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказано в заявлении.

Как сообщалось в УНН, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

По данным "Крымской солидарности", в ходе обысков задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир".

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму может угрожать обвинения в терроризме.

Также сегодня правоохранители начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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