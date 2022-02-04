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В МИД Израиля вызвали посла Украины - за упрек в повторении российской риторики министром

В МИД Израиля вызвали посла Украины - за упрек в повторении российской риторики министром

Киев • УНН

 • 43044 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в министерство иностранных дел страны для предоставления разъяснений относительно его высказываний в адрес главы израильского МИД, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Цитата:

“В четверг МИД вызвал посла Украины для объявления выговора после того, как дипломат обвинил министра иностранных дел Яира Лапида в повторении российской риторики”, — сообщает издание.

Контекст

Ранее глава МИД Израиля заявил, что не видит рисков вооруженного конфликта на фоне стягивания вблизи Украины российских войск. По его словам, Израиль якобы находится в затруднительном положении, поскольку “вторая по величине еврейская община находится в России, а пятая по величине еврейская община находится в Украине”.

“Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса, чего нет ни у одной другой страны”, — заявил Лапид.

На слова о “кризисе” ответил украинский посол Евгений Корнийчук. В статье, опубликованной на Facebook-странице посольства, дипломат отметил, что глубоко потрясен замечаниями Лапида по его видению "российско-украинского конфликта”.

Он напомнил министру, что “это не конфликт — это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины”.

“К сожалению, министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих самых сильных союзников – США, Великобритании и ЕС относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели”, — написал посол.

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