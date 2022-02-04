У МЗС Ізраїлю викликали посла України - за дорікання про повторення російської риторики міністром

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 59642 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 102274 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 109761 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 137459 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 143868 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121482 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 137742 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168546 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180024 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215843 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 226810 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 306799 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 84983 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 62197 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 83815 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 306799 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 226810 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 312526 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 430207 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 680536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 26205 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 83815 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105216 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142182 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166692 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У МЗС Ізраїлю викликали посла України - за дорікання про повторення російської риторики міністром

У МЗС Ізраїлю викликали посла України - за дорікання про повторення російської риторики міністром

Київ • УНН

 • 43048 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ країни для надання роз'яснень щодо його висловлювань на адресу голови ізраїльського МЗС, пише УНН із посиланням на The Jerusalem Post.

Цитата:

“У четвер МЗС викликало посла України для оголошення догани після того, як дипломат звинуватив міністра закордонних справ Яіра Лапіда у повторенні російської риторики”, — повідомляє видання.

Контекст

Раніше голова МЗС Ізраїлю заявив, що не бачить ризиків збройного конфлікту на тлі стягування поблизу України російських військ. За його словами, Ізраїль нібито перебуває у скрутному становищі, оскільки “друга за величиною єврейська громада перебуває в Росії, а п’ята за величиною єврейська громада перебуває в Україні”.

“Ми зобов’язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи, чого немає в жодній іншій країні”, — заявив Лапід.

На слова про “кризу” відповів український посол Євген Корнійчук. У статті, опублікованій на Facebook-сторінці посольства, дипломат зазначив, що глибоко вражений зауваженнями Лапіда щодо його бачення “російсько-українського конфлікту”.

Він нагадав міністру, що “це не конфлікт — це війна, яку Росія агресивно та цинічно веде проти України”.

“На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників — США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії до України найближчими тижнями”, — написав посол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70