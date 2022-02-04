У МЗС Ізраїлю викликали посла України - за дорікання про повторення російської риторики міністром
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ країни для надання роз'яснень щодо його висловлювань на адресу голови ізраїльського МЗС, пише УНН із посиланням на The Jerusalem Post.
Цитата:
“У четвер МЗС викликало посла України для оголошення догани після того, як дипломат звинуватив міністра закордонних справ Яіра Лапіда у повторенні російської риторики”, — повідомляє видання.
Контекст
Раніше голова МЗС Ізраїлю заявив, що не бачить ризиків збройного конфлікту на тлі стягування поблизу України російських військ. За його словами, Ізраїль нібито перебуває у скрутному становищі, оскільки “друга за величиною єврейська громада перебуває в Росії, а п’ята за величиною єврейська громада перебуває в Україні”.
“Ми зобов’язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи, чого немає в жодній іншій країні”, — заявив Лапід.
На слова про “кризу” відповів український посол Євген Корнійчук. У статті, опублікованій на Facebook-сторінці посольства, дипломат зазначив, що глибоко вражений зауваженнями Лапіда щодо його бачення “російсько-українського конфлікту”.
Він нагадав міністру, що “це не конфлікт — це війна, яку Росія агресивно та цинічно веде проти України”.
“На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників — США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії до України найближчими тижнями”, — написав посол.