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В мид беларуси вызвали посла Украины из-за "инцидента" с ракетой

Киев • УНН

 • 496760 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В мид беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима, ему заявили "решительный протест" в связи с инцидентом с ракетой. Об этом заявил журналистам спикер белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Цитата

"Сегодня силами ПВО беларуси была сбита над территорией беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И беларуская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В связи с этим сегодня в МИДе беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест, потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех", – сказал Анатолий Глаз.

Добавим

Отвечая на уточняющий вопрос, признала ли украинская сторона факт инцидента, представитель мид беларуси сказал: "Остается (эта информация - ред.) за стенами места, где вручалась нота".

Анатолий Глаз также ответил на вопрос, объявлялся ли кто-нибудь из украинских дипломатов персонами нон грата. "Нет, сегодня речь об этом не шла", – сказал он.

Ранее

беларусь заявила, что она якобы сбила украинскую ракету С-300.

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