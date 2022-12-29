В мид беларуси вызвали посла Украины из-за "инцидента" с ракетой

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"Сегодня силами ПВО беларуси была сбита над территорией беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И беларуская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В связи с этим сегодня в МИДе беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест, потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех", – сказал Анатолий Глаз.

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Отвечая на уточняющий вопрос, признала ли украинская сторона факт инцидента, представитель мид беларуси сказал: "Остается (эта информация - ред.) за стенами места, где вручалась нота".

Анатолий Глаз также ответил на вопрос, объявлялся ли кто-нибудь из украинских дипломатов персонами нон грата. "Нет, сегодня речь об этом не шла", – сказал он.

Ранее

беларусь заявила, что она якобы сбила украинскую ракету С-300.